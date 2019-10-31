霸气一推！ BTS防弹少年团J-Hope提醒RM舞台地板有洞，一连串举动真的太暖❤

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舞台上的J-Hope真的一切都看在眼里，超级细心的啊~~~

近日有网友分享了一则在防弹少年团演唱会上拍到的影片，编舞安排是RM要在中间一边唱rap一边走到伸展台上去，但是舞台中央似乎是升降台出问题的缘故，地板上有一个大洞， 但投入表演的RM完全没有留意到！

这时他旁边的J-Hope发现了异样，想用眼神示意RM，但RM一直看向另一个方向；又试图用手拍他，却碍於舞蹈无法好好给到提醒。



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紧接著大家开始向前走，屡次提示无果的J-Hope情急之下一把将RM推到旁边，还好有这一推，RM真的只差一步就要掉进洞里了！！！ 看得人手心直冒汗，实在太紧张了：



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虽然这次有惊无险、J-Hope也确实非常帅气，但还是很令人后怕，希望BIG HIT能更加确实地做好艺人的安全保卫工作啊~





（图源：Twitter@BTS_twt，_nojam_nolife）

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