霸气一推！ BTS防弹少年团J-Hope提醒RM舞台地板有洞，一连串举动真的太暖❤
明星 2019年10月31日 星期四08:00 Sani
舞台上的J-Hope真的一切都看在眼里，超级细心的啊~~~
近日有网友分享了一则在防弹少年团演唱会上拍到的影片，编舞安排是RM要在中间一边唱rap一边走到伸展台上去，但是舞台中央似乎是升降台出问题的缘故，地板上有一个大洞， 但投入表演的RM完全没有留意到！
这时他旁边的J-Hope发现了异样，想用眼神示意RM，但RM一直看向另一个方向；又试图用手拍他，却碍於舞蹈无法好好给到提醒。
via GIPHY
紧接著大家开始向前走，屡次提示无果的J-Hope情急之下一把将RM推到旁边，还好有这一推，RM真的只差一步就要掉进洞里了！！！ 看得人手心直冒汗，实在太紧张了：
via GIPHY
虽然这次有惊无险、J-Hope也确实非常帅气，但还是很令人后怕，希望BIG HIT能更加确实地做好艺人的安全保卫工作啊~
（图源：Twitter@BTS_twt，_nojam_nolife）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻