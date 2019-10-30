驚喜！Heize、河成雲有望攜手推出特別歌曲
KPOP 2019年10月30日 星期三12:26 施乃琪
和許多歌手合作過的 Heize 接下來有望和河成雲對唱，很好奇兩人會擦出什麼樣的火花！
今天（30 日）傳出 Heize 和河成雲正在準備發行合作歌曲，由於兩人的音色都別具特色，消息一出立刻在歌迷間掀起熱烈討論。
Heize 作為讓人因信賴而聽的創作歌手，過去和防彈少年團的 Suga、Simon D、Crush、Giriboy 乃至大前輩李文世等人都合作過，其中和 Giriboy 合作的 “We Don’t Talk Together” 最近也入圍了《2019 MAMA》最佳合作獎；而今年才隻身出道的河成雲立刻獲得關注，除了接連回歸外，也演唱了多首 OST，展現詮釋各種風格的功力。
如果喜歡 Heize 和河成雲，別忘了繼續鎖定這場難得合作的更多資訊！
（照片和影片來源：Stone Music Entertainment、Starcrew Entertainment）
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