惊喜！Heize、河成云有望携手推出特别歌曲
KPOP 2019年10月30日 星期三12:26 施乃琪
和许多歌手合作过的 Heize 接下来有望和河成云对唱，很好奇两人会擦出什么样的火花！
今天（30 日）传出 Heize 和河成云正在准备发行合作歌曲，由於两人的音色都别具特色，消息一出立刻在歌迷间掀起热烈讨论。
Heize 作为让人因信赖而听的创作歌手，过去和防弹少年团的 Suga、Simon D、Crush、Giriboy 乃至大前辈李文世等人都合作过，其中和 Giriboy 合作的 “We Don’t Talk Together” 最近也入围了《2019 MAMA》最佳合作奖；而今年才只身出道的河成云立刻获得关注，除了接连回归外，也演唱了多首 OST，展现诠释各种风格的功力。
如果喜欢 Heize 和河成云，别忘了继续锁定这场难得合作的更多资讯！
（照片和影片来源：Stone Music Entertainment、Starcrew Entertainment）
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