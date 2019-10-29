又有新組合啦！金東旭&文佳煐有望合作MBC新劇《那個男人的記憶法》

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擁有超強記憶的新聞主播（金東旭 飾）和頂級女演員（文佳煐 飾）之間，無法預測的愛情故事～！大家期待這個組合嗎？

MBC 全新水木劇《那個男人的記憶法》目前女主角文佳煐已確定出演，而男主角人選金東旭還在積極討論中，這個全新組合也讓粉絲們相當期待。

《那個男人的記憶法》講述因罹患「過剩記憶症候群」而把一年365天8760小時的全部都記憶下來的新聞主播，以及忘卻了人生的重要時間的女演員之間，無法預測的浪漫愛情故事。

金東旭將飾演的「李政勳」，是韓國收視率第一新聞節目《News Live》的主播，擁有紳士一般的外型與氣質，卻總能問出犀利問題，不停的創下收視紀錄，從小就患有「過剩記憶症候群」，擁有一段悲傷的過往。



而文佳煐飾演的「呂河珍」，是一位性格衝動任性，總是隨心所欲生活的頂級女演員，入行了6年在演技實力上仍受到爭議，在與男主相遇後，兩人展開了一場無法預測的羅曼史。



由《舉重妖精金福珠》、《Two Cops》吳賢鍾導演和《Nine：九回時間旅行》、《Duel》的金允珠編劇合作，預計於明年3月播出。

（圖自：TVdaily）

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