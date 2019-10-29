又有新组合啦！金东旭&文佳煐有望合作MBC新剧《那个男人的记忆法》
韩剧 2019年10月29日 星期二10:51 MiJimin
拥有超强记忆的新闻主播（金东旭 饰）和顶级女演员（文佳煐 饰）之间，无法预测的爱情故事～！大家期待这个组合吗？
MBC 全新水木剧《那个男人的记忆法》目前女主角文佳煐已确定出演，而男主角人选金东旭还在积极讨论中，这个全新组合也让粉丝们相当期待。
《那个男人的记忆法》讲述因罹患「过剩记忆症候群」而把一年365天8760小时的全部都记忆下来的新闻主播，以及忘却了人生的重要时间的女演员之间，无法预测的浪漫爱情故事。
金东旭将饰演的「李政勋」，是韩国收视率第一新闻节目《News Live》的主播，拥有绅士一般的外型与气质，却总能问出犀利问题，不停的创下收视纪录，从小就患有「过剩记忆症候群」，拥有一段悲伤的过往。
而文佳煐饰演的「吕河珍」，是一位性格冲动任性，总是随心所欲生活的顶级女演员，入行了6年在演技实力上仍受到争议，在与男主相遇后，两人展开了一场无法预测的罗曼史。
由《举重妖精金福珠》、《Two Cops》吴贤钟导演和《Nine：九回时间旅行》、《Duel》的金允珠编剧合作，预计於明年3月播出。
（图自：TVdaily）
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