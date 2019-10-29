《Vagabond》李升基好不容易看见希望，第12集最后一幕超催泪～TAT Amber 重启活动 11 月首周发行新单曲！ 从 GOT7、MAMAMOO 到 IZ*ONE 《2019 MAMA》首波表演阵容公开！ 华丽与清新共同体 李鎭赫SOLO主打歌首波Teaser公开 TWICE〈Feel Special〉卖破 40 万张 刷新自身纪录！ 玄彬出道16年身价翻了250倍！大方公开存款有35亿以上 新专辑〈Purpose〉横扫排行榜！太妍致谢「难以言喻我的感受」 [韩评]《男人不败》题材虽不新颖但却演出不同趣味 又有新组合啦！金东旭&文佳煐有望合作MBC新剧《那个男人的记忆法》 【有片】SJ「随机舞蹈」只求「有感觉就好」！神童一连跳了好几首 成员们从竞争对手转为「观众模式」 终於等到你！EXO将於下月底（11月）发行正规6辑回归韩国歌坛 警卫小姐姐男友力炸裂！为防秀智下车走光，她做出了这一动作 【有片】《去冰岛的三餐》「起床任务」谜底完整揭晓～还有李寿根、殷志源突如其来的「情境剧」！XD 【有片】《新西游记7》「高帽游戏」强势回归！成员们上演「床位争夺战」 「宋手指」变成「宋鹤」 《拜托了冰箱》即将完结！ 结束5年历程，11月25日播出最后一期 IU 遵守承诺 本周将公开〈Love poem〉先行曲！ 《意外发现的一天》「端午」金惠允童年照曝光！单眼皮小肉脸超级萌 【有片】BTS防弹少年团首尔快闪店内景大公开！ 合照&涂鸦&周边买不停 「素媛案」真凶赵斗淳最新清晰照公开！ 与被捕时长相有差：我们身边有这种平凡长相的犯人在身旁，真的很不安

拥有超强记忆的新闻主播（金东旭 饰）和顶级女演员（文佳煐 饰）之间，无法预测的爱情故事～！大家期待这个组合吗？

MBC 全新水木剧《那个男人的记忆法》目前女主角文佳煐已确定出演，而男主角人选金东旭还在积极讨论中，这个全新组合也让粉丝们相当期待。

《那个男人的记忆法》讲述因罹患「过剩记忆症候群」而把一年365天8760小时的全部都记忆下来的新闻主播，以及忘却了人生的重要时间的女演员之间，无法预测的浪漫爱情故事。

金东旭将饰演的「李政勋」，是韩国收视率第一新闻节目《News Live》的主播，拥有绅士一般的外型与气质，却总能问出犀利问题，不停的创下收视纪录，从小就患有「过剩记忆症候群」，拥有一段悲伤的过往。



而文佳煐饰演的「吕河珍」，是一位性格冲动任性，总是随心所欲生活的顶级女演员，入行了6年在演技实力上仍受到争议，在与男主相遇后，两人展开了一场无法预测的罗曼史。



由《举重妖精金福珠》、《Two Cops》吴贤钟导演和《Nine：九回时间旅行》、《Duel》的金允珠编剧合作，预计於明年3月播出。

（图自：TVdaily）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻