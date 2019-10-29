【有片】SJ「隨機舞蹈」只求「有感覺就好」！神童一連跳了好幾首　成員們從競爭對手轉為「觀眾模式」

耳邊都是厲旭的「哈哈哈！！！」，神童真的太有趣了～XD #SuperJunior #跳了EXO的LoveShot #網友說沒有Love只有Shot
Super Junior近期攜正規9輯回歸韓國歌壇，並成為SBS《人氣歌謠 Check-in LIVE》首組嘉賓。本期節目為預錄，共分為3個環節。其中，「隨機舞蹈」更是引起網友們熱議。
當時，神童提議：「就算動作不準確，只要興致足夠的話，也算成功？」MC利特馬上說：「這個可以」、「有『感覺』就好」。
第一首超簡單～就是SUJU也在演唱會上跳過的少女時代《Gee》！
第二首是BLACKPINK的《Ddu-Du Ddu-Du》。神童一枝獨秀，大概就是從這裡開始，神童變成「無法阻擋的神童」！（大笑）
圭賢和神童一起跳TWICE的《Cheer Up》，神童的表情「超有感覺」，厲旭開始止不住大笑，成員們逐漸轉為「觀眾模式」。
一聽到EXO的《Love Shot》，神童馬上衝出來。接著，東海和始源也「衝出來」了，因為神童實在是太搞笑了！這一段也被網友稱為「只有Shot，沒有Love」，真的看一次笑一次XD
現場就是這麼混亂！看到神童的舞蹈，厲旭笑到無法自拔，「銀始海」還跑到邊上和厲旭一起笑。
這四個人最後也不管了，乾脆好好地看神童跳舞，反正第一是神童～除了隨機舞蹈，其實前面還有「高音對決」，意外地居然由始源勝出！想要放鬆一下心情，觀看SUJU的藝能是個不錯的選擇～
（圖片、影片來源：SBS）
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