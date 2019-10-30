她是貴婦專業戶！玄彬&李敏鎬&崔振赫見了都要喊她一聲「媽」！

拍電視劇的時候不僅需要小鮮肉和小花來做主角，那些配角也是很重要的，如果配角的演技非常的好的話，也會給電視劇增添一絲色彩。 有些中老年演員因為演劇中主角的媽媽而成名，此後就會成為媽媽的專業戶。 今天說的就是貴婦媽媽專業戶朴俊琴。
玄彬、李敏鎬、崔振赫、朱智勳，哪一個不是演技扎實的高富帥角色專業戶，我們心目中的帥氣歐巴，在朴俊琴面前也得變成寶寶，乖乖叫一聲媽媽。
《秘密花園》中朴俊琴飾演了男主角玄彬的母親，是個高傲刁蠻的貴夫人，完全看不起兒子的女友吉羅琳。 不過最後還是沒能敵過兒子對吉羅琳的愛，還是接受了兩人的愛情。
《繼承者們》中朴俊琴一下子就和兩大帥哥合作，崔振赫和李敏鎬。 然而劇中她卻不是兩人的親媽，也導致母子關係惡劣。 她表面上是帝國集團風光無限的女主人，實則私下卻怨氣十足，對兩個名份上的兒子也毫無親情所言。
崔振赫和朴俊琴還在《急診男女》中飾演母子，依舊關係不怎麼融洽，看兒媳婦十分不順眼。 朴俊琴從財閥夫人化身為醫生世家夫人，依舊是貴氣十足，不容他人質疑。
沒想到朱智勳也叫過朴俊琴媽媽，在《假面》中朴俊琴扮演了SJ集團的女主人，朱智勳的繼母，外表溫順慈祥，實順內心充滿了黑色的欲望。
對於這些已經是一線明星的「兒子們」，朴俊琴稱：「有些人合作時已經很紅了，有些則是合作之後才紅的。 李敏鎬真的是不管近看還是遠看都很帥。 朱智勳則很貼心，一見面就問'希望我叫您姐姐還是老師？' 之後我就成了他姐姐。 」
不僅如此，已經快70歲的朴俊琴依舊維持著好身材，身高158cm的她體重保持在了48kg，和腰肢只有23英吋的IU的衣服SIZE一模一樣。
「圖：各電視劇截圖」
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