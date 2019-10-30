她是贵妇专业户！玄彬&李敏镐&崔振赫见了都要喊她一声「妈」！

拍电视剧的时候不仅需要小鲜肉和小花来做主角，那些配角也是很重要的，如果配角的演技非常的好的话，也会给电视剧增添一丝色彩。 有些中老年演员因为演剧中主角的妈妈而成名，此后就会成为妈妈的专业户。 今天说的就是贵妇妈妈专业户朴俊琴。
玄彬、李敏镐、崔振赫、朱智勋，哪一个不是演技扎实的高富帅角色专业户，我们心目中的帅气欧巴，在朴俊琴面前也得变成宝宝，乖乖叫一声妈妈。
《秘密花园》中朴俊琴饰演了男主角玄彬的母亲，是个高傲刁蛮的贵夫人，完全看不起儿子的女友吉罗琳。 不过最后还是没能敌过儿子对吉罗琳的爱，还是接受了两人的爱情。
《继承者们》中朴俊琴一下子就和两大帅哥合作，崔振赫和李敏镐。 然而剧中她却不是两人的亲妈，也导致母子关系恶劣。 她表面上是帝国集团风光无限的女主人，实则私下却怨气十足，对两个名份上的儿子也毫无亲情所言。
崔振赫和朴俊琴还在《急诊男女》中饰演母子，依旧关系不怎么融洽，看儿媳妇十分不顺眼。 朴俊琴从财阀夫人化身为医生世家夫人，依旧是贵气十足，不容他人质疑。
没想到朱智勋也叫过朴俊琴妈妈，在《假面》中朴俊琴扮演了SJ集团的女主人，朱智勋的继母，外表温顺慈祥，实顺内心充满了黑色的欲望。
对於这些已经是一线明星的「儿子们」，朴俊琴称：「有些人合作时已经很红了，有些则是合作之后才红的。 李敏镐真的是不管近看还是远看都很帅。 朱智勋则很贴心，一见面就问'希望我叫您姐姐还是老师？' 之后我就成了他姐姐。 」
不仅如此，已经快70岁的朴俊琴依旧维持著好身材，身高158cm的她体重保持在了48kg，和腰肢只有23英寸的IU的衣服SIZE一模一样。
「图：各电视剧截图」
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