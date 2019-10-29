【有片】SJ「随机舞蹈」只求「有感觉就好」！神童一连跳了好几首 成员们从竞争对手转为「观众模式」
韩剧 2019年10月29日 星期二10:26 JiaJia
耳边都是厉旭的「哈哈哈！！！」，神童真的太有趣了～XD #SuperJunior #跳了EXO的LoveShot #网友说没有Love只有Shot
Super Junior近期携正规9辑回归韩国歌坛，并成为SBS《人气歌谣 Check-in LIVE》首组嘉宾。本期节目为预录，共分为3个环节。其中，「随机舞蹈」更是引起网友们热议。
当时，神童提议：「就算动作不准确，只要兴致足够的话，也算成功？」MC利特马上说：「这个可以」、「有『感觉』就好」。
第一首超简单～就是SUJU也在演唱会上跳过的少女时代《Gee》！
第二首是BLACKPINK的《Ddu-Du Ddu-Du》。神童一枝独秀，大概就是从这里开始，神童变成「无法阻挡的神童」！（大笑）
圭贤和神童一起跳TWICE的《Cheer Up》，神童的表情「超有感觉」，厉旭开始止不住大笑，成员们逐渐转为「观众模式」。
一听到EXO的《Love Shot》，神童马上冲出来。接著，东海和始源也「冲出来」了，因为神童实在是太搞笑了！这一段也被网友称为「只有Shot，没有Love」，真的看一次笑一次XD
现场就是这么混乱！看到神童的舞蹈，厉旭笑到无法自拔，「银始海」还跑到边上和厉旭一起笑。
这四个人最后也不管了，干脆好好地看神童跳舞，反正第一是神童～除了随机舞蹈，其实前面还有「高音对决」，意外地居然由始源胜出！想要放松一下心情，观看SUJU的艺能是个不错的选择～
（图片、影片来源：SBS）
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