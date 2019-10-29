【有片】《去冰島的三餐》「起床任務」謎底完整揭曉～還有李壽根、殷志源突如其來的「情境劇」！XD

5分鐘的《去冰島的三餐》可以做出來，完全是因為李壽根、殷志源這對「幻想組合」啊～還想說看完極光就完事了，沒想到有趣的點真的不少，連「情境劇」自己都安排上了！（大笑）
tvN綜藝節目《去冰島的三餐》於上週五（25日）播出第6集。「起床任務」謎底終於揭曉，原來李壽根要藏的是冰島當地所產的「傳統酒」！收到任務後，李壽根先是藏在自己的褲子裡、把酒帶出秘密小房間，然後再移轉至殷志源的背包裡。趁著殷志源分心時，他再把酒放到冰箱裡。傳統酒就這樣混進從超商買回來的飲料裡，殷志源就算打開冰箱也沒有看到。
之後，輪到殷志源公開他要藏的東西了。李壽根聽到他把「龍蝦」藏起來，一臉不可置信。殷志源去把他的龍蝦取出來，沒想到他把龍蝦放在垃圾桶裡！這誰找的到啊XD
因為都各自守護了自己要保護的名產，按照規則，兩個人都必須入水。他們帶著「綜藝精神，新西遊記」的宣傳口號接受懲罰，然後趕快去泡泡溫泉、暖暖身。
兩個人和一台攝影機，這綜藝就靠他們的「神之化學反應」撐起！準備要離開溫泉前，殷志源在旁邊說明「小心地滑」，就在他說著：「大家一定覺得『怎麼可能滑倒呢』，旁邊就有這麼一個人～」鏡頭一轉，是李壽根「滑倒」的樣子XD這波「情境劇」可真是充滿教育意義啊～
（圖片、影片來源：tvN《去冰島的三餐》）
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