【有片】《去冰岛的三餐》「起床任务」谜底完整揭晓～还有李寿根、殷志源突如其来的「情境剧」！XD

5分钟的《去冰岛的三餐》可以做出来，完全是因为李寿根、殷志源这对「幻想组合」啊～还想说看完极光就完事了，没想到有趣的点真的不少，连「情境剧」自己都安排上了！（大笑）
tvN综艺节目《去冰岛的三餐》於上周五（25日）播出第6集。「起床任务」谜底终於揭晓，原来李寿根要藏的是冰岛当地所产的「传统酒」！收到任务后，李寿根先是藏在自己的裤子里、把酒带出秘密小房间，然后再移转至殷志源的背包里。趁著殷志源分心时，他再把酒放到冰箱里。传统酒就这样混进从超商买回来的饮料里，殷志源就算打开冰箱也没有看到。
之后，轮到殷志源公开他要藏的东西了。李寿根听到他把「龙虾」藏起来，一脸不可置信。殷志源去把他的龙虾取出来，没想到他把龙虾放在垃圾桶里！这谁找的到啊XD
因为都各自守护了自己要保护的名产，按照规则，两个人都必须入水。他们带著「综艺精神，新西游记」的宣传口号接受惩罚，然后赶快去泡泡温泉、暖暖身。
两个人和一台摄影机，这综艺就靠他们的「神之化学反应」撑起！准备要离开温泉前，殷志源在旁边说明「小心地滑」，就在他说著：「大家一定觉得『怎么可能滑倒呢』，旁边就有这么一个人～」镜头一转，是李寿根「滑倒」的样子XD这波「情境剧」可真是充满教育意义啊～
（图片、影片来源：tvN《去冰岛的三餐》）
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