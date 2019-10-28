《Running Man》劉在錫vs李光洙：史上最卑鄙的對決，崩潰的王鼻子大哥
綜藝 2019年10月28日 星期一12:28 MiJimin
熟悉的chamchamcham（點點點／참참참）Game對決，讓人看了大笑到崩潰啊…XDDD。（隔著螢幕都能感受到池錫辰的怒火）
昨天播出的綜藝節目《Running Man》（10月27日播出／EP.474）邀請到了兩位目前在SBS熱播中韓劇裡表現極為亮眼的女演員當嘉賓，《VAGABOND》的黃寶羅和《秘密精品店》的高敏詩。
其中在進行到chamchamcham（點點點／참참참）經典遊戲時，兩組對決都相當精彩搞笑。
▼劉在錫vs李光洙，這兩個人只要一對上，那絕對是以看誰更卑鄙來分曉，這一集也不例外的相當搞笑～XD，只要被打後能夠保持笑臉就可以不算輸，誰的表情會失守呢？
▼此外，池錫辰vs梁世燦，一直被打的池錫辰努力保持笑臉，但那笑容真的讓人太害怕啦！！！XD（最精彩的三個瞬間，可以快轉到 0:41、1:24、1:58 ）
真的是隔著螢幕都能感覺到池錫辰的怒氣，壓抑程度不輸給小丑啊！！！！恭喜王鼻子大哥，這段效果真的太好了！XDDD
（圖自：SBS Running Man）
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