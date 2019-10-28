《Running Man》刘在锡vs李光洙：史上最卑鄙的对决，崩溃的王鼻子大哥
综艺 2019年10月28日 星期一12:28 MiJimin
熟悉的chamchamcham（点点点／참참참）Game对决，让人看了大笑到崩溃啊…XDDD。（隔著萤幕都能感受到池锡辰的怒火）
昨天播出的综艺节目《Running Man》（10月27日播出／EP.474）邀请到了两位目前在SBS热播中韩剧里表现极为亮眼的女演员当嘉宾，《VAGABOND》的黄宝罗和《秘密精品店》的高敏诗。
其中在进行到chamchamcham（点点点／참참참）经典游戏时，两组对决都相当精彩搞笑。
▼刘在锡vs李光洙，这两个人只要一对上，那绝对是以看谁更卑鄙来分晓，这一集也不例外的相当搞笑～XD，只要被打后能够保持笑脸就可以不算输，谁的表情会失守呢？
▼此外，池锡辰vs梁世灿，一直被打的池锡辰努力保持笑脸，但那笑容真的让人太害怕啦！！！XD（最精彩的三个瞬间，可以快转到 0:41、1:24、1:58 ）
真的是隔著萤幕都能感觉到池锡辰的怒气，压抑程度不输给小丑啊！！！！恭喜王鼻子大哥，这段效果真的太好了！XDDD
（图自：SBS Running Man）
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