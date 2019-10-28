「92 Club」溫暖的友情認證！B1A4燦多去看BTS防彈少年團演唱會，為好友JIN應援！ 「因信賴而收看」呀！徐玄振、羅美蘭確定攜手出演tvN新劇《Black Dog》將在12月16日首播！ AKMU 通殺 10 月排行榜！年末演唱會預告片公開 李在旭下部作品確定啦！將出演JTBC新劇《天氣好的話，我會去找你》與朴敏英、徐康俊合作！ 《耀眼》再合體！韓志旼、南柱赫、金香起出席青龍電影按手印活動 宋慧喬近況公開：下一部作品電影《Anna》討論中 【百大偶像個人品牌評價】智旻衛冕近一年 姜丹尼爾、太妍分奪二、三名 毋庸置疑的性感！Jessi 攜手朴宰範推出新歌 TWICE 世巡加場 2020 年春天和 ONCE 相約在東京巨蛋！ 《新西遊記7》最新路透！難道是「環遊世界」系列？圭賢繼藍精靈、圍藍圍巾後 這次是藍色的自由女神XD 和 Crush 一起跨年吧！年末演唱會月底搶票 強勢轉學生來了！《認識的哥哥》權相佑、金希沅、金成均、許成泰出演預告公開 《Running Man》劉在錫vs李光洙：史上最卑鄙的對決，崩潰的王鼻子大哥 【有片】SJ利特認為「這位成員」當隊長也能做得很好！銀赫則公開自己為何「插腰」的理由 HINAPIA 隱藏成員公開 為 2002 年出生的老么「BADA」！ Stray Kids 回歸前夕的意外消息⋯⋯宇珍宣布退團！ 《全知干預視角》P.O雖然是Young Boy，但實則是Old Boy？ Zion.T將於11月6日發行新單曲！ 時隔1年回歸 「猜猜我是誰～」又一個從小帥到大！確認過圓圓的大眼睛…果然是這位大勢男演員 新劇《有瑕疵的人們》吳漣序、安宰賢、金瑟琪等主演「人物劇照」全公開！ 宋智孝、孫浩俊有望合作《Sky Castle》導演新作《Begin Again》！預計明年上半年播出 BTS防彈少年團演唱會V險些跌倒，還好被Jimin一把拉住！ 臉紅的思春期再次來台了！想看《2019 BOL4 ASIA TOUR IN TAIPEI》嗎？現在有機會了～ 為電視劇犧牲外貌的姜河那！簡直就是放棄顏值亂用臉，但怎麼還是那麼帥 金秀賢竟然是朴敘俊的伯樂？藝人星探的眼光都很「毒」 女愛豆生理期的秘密！聽完心疼她們三秒，掙錢太難了

← 上一則 下一則 →