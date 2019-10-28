【有片】SJ利特認為「這位成員」當隊長也能做得很好！銀赫則公開自己為何「插腰」的理由
KPOP 2019年10月28日 星期一12:05 JiaJia
左邊不是銀赫，右邊也不是利特！（大笑）一起來看看他們怎麼回答吧～ #SuperJunior
Super Junior於近期通過官方平台公開一段名為《Ask SUPERJUNIOR》的影片。工作人員收集了粉絲們的好奇，並由成員們親自解答。
利特被問到：「若自己不是隊長而是別的成員，覺得能勝任和不能勝任的是？」他表示，就最近的感受，認為東海做隊長的話，會不會也做得很好呢？因為很多人不曉得東海的真面目，利特在想，東海會不會用愛去擁抱成員們呢？至於不能勝任的是…藝聲，原因的話就保留了哈哈哈！！！
而銀赫收到來自中國粉絲的提問：「想問哥哥對於ELF說你『貴婦插腰』、Jerry本J有什麼看法？」銀赫仔細看了拼圖，覺得相當神奇。他表示：「這好像是我的習慣吧。怎麼說呢，覺得比較舒服。」他再細細思索了一下：「…我為什麼總插腰呢？」看來銀赫本人自己沒發現自己的「小習慣」啊～
另外，Super Junior將於下月（11月）6日公開第9張正規專輯特別版本，作為出道14週年的驚喜禮物。今日（28日）官方公開預覽圖，該專輯收錄主打曲《SUPER Clap》和先行公開曲《I Think I》的MV拍攝現場照片，而收錄曲與正規9輯《Time_Slip》相同。
（圖片、影片來源：LABEL SJ）
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