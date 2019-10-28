【有片】SJ利特认为「这位成员」当队长也能做得很好！银赫则公开自己为何「插腰」的理由
KPOP 2019年10月28日 星期一12:05 JiaJia
左边不是银赫，右边也不是利特！（大笑）一起来看看他们怎么回答吧～ #SuperJunior
Super Junior於近期通过官方平台公开一段名为《Ask SUPERJUNIOR》的影片。工作人员收集了粉丝们的好奇，并由成员们亲自解答。
利特被问到：「若自己不是队长而是别的成员，觉得能胜任和不能胜任的是？」他表示，就最近的感受，认为东海做队长的话，会不会也做得很好呢？因为很多人不晓得东海的真面目，利特在想，东海会不会用爱去拥抱成员们呢？至於不能胜任的是…艺声，原因的话就保留了哈哈哈！！！
而银赫收到来自中国粉丝的提问：「想问哥哥对於ELF说你『贵妇插腰』、Jerry本J有什么看法？」银赫仔细看了拼图，觉得相当神奇。他表示：「这好像是我的习惯吧。怎么说呢，觉得比较舒服。」他再细细思索了一下：「…我为什么总插腰呢？」看来银赫本人自己没发现自己的「小习惯」啊～
另外，Super Junior将於下月（11月）6日公开第9张正规专辑特别版本，作为出道14周年的惊喜礼物。今日（28日）官方公开预览图，该专辑收录主打曲《SUPER Clap》和先行公开曲《I Think I》的MV拍摄现场照片，而收录曲与正规9辑《Time_Slip》相同。
（图片、影片来源：LABEL SJ）
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