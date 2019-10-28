宋智孝、孫浩俊有望合作《Sky Castle》導演新作《Begin Again》！預計明年上半年播出
韓劇 2019年10月28日 星期一10:04 JiaJia
若宋智孝確定出演《Begin Again》，她將在劇中飾演當了14年的未婚媽媽，是電影公司的製作人。這也是宋智孝繼《Lovely Horribly》後睽違1年多的新作品，讓粉絲們相當期待。
預計於明年（2020年）上半年播出的JTBC新劇《Begin Again》，將由《Sky Castle》金道賢PD執導，描述當了14年未婚媽媽的女主角面前，突然出現雖然壞但吸引人的男人、雖然年輕但令人心動的男人、雖然可怕但性感的男人，從而展開的浪漫愛情故事。目前，宋智孝與孫浩俊收到出演提案。
若確定出演，宋智孝將飾演「盧愛貞」，她是成為電影公司製作人的未婚媽媽。從小開始，一輩子都背著困厄的盧愛貞面前出現了四個男人，不管意志如何，盧愛貞的生活開始一點點地動搖。
孫浩俊則有望飾演「吳大悟」，他是暢銷小說家、電影劇本作家。除了寫作以外，是個無能的天生型藝術家，也是電影公司製作人盧愛貞的前男友。吳大悟在消失離別後，與盧愛貞再次相遇，這讓她產生愛憎之情。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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