金秀贤竟然是朴叙俊的伯乐？艺人星探的眼光都很「毒」

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有时候挖掘出艺人并非是星探，也有可能是明星。

朴叙俊虽然现在是Awesome娱乐的签约演员，但2012年出道当时他其实是金秀贤的同门师弟。 朴叙俊透露当年还是金秀贤将自己介绍给了Keyeast，还称：「因为好朋友介绍我俩成了朋友，金秀贤的生日比我大，但他却说要当朋友，很酷。 」



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Brown Eyed Girls的JEA更是厉害，为自己挑选了队友Narsha、Miryo。 当时为了选出适合团队的队友，JEA在全国各处寻找，「Narsha从上音乐学院的时候我就盯上了，后来发现她在服装店当店员。 后来歌手LYn说要介绍一个很有实力的Rapper给我，这个Rapper就是Miryo。 」



带实力派男演员裴正南入行的竟然是G-Dragon的姐夫金民俊。 当年裴正南在一家服装店打工，正巧遇到了客人金民俊，金民俊觉得他气质出众，外形也很好，想要带他入行，将他介绍给了姜栋元所在的公司。 裴正南虽然身高有177cm，但要当模特还是差了点，很遗憾地为被选上。 不过幸运的是裴正南最终还是通过努力当上了模特，又被前辈柳承范推荐，终於踏入了影视剧圈。



「图：ALLETS」

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