《意外發現的一天》擊敗男神、女神新劇，登上話題性冠軍一位！
韓劇 2019年10月23日 星期三14:13 MiJimin
恭喜《意外發現的一天》奪冠，《山茶花開時》則緊追在後～，一起來看看還有哪些上榜的on檔韓劇吧！（很好奇大家都一次on幾部呢??）
在10月份第三週的電視劇話題性排行榜，其實並沒有太大的波動，但由新一代年輕演員們攜手主演的《意外發現的一天》（另譯：偶然發現的一天）如同黑馬一般，登上了話題性的冠軍寶座。
而《山茶花開時》雖下降到第二名，但仍擁有相當高的討論度，緊張懸疑又幽默的氛圍，非常吸引觀眾的注意。
（此話題性排行榜為韓國 GOODDATA 調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞 TOP.10 排行榜。）
＊ 10月第三週的「電視劇」話題性TOP.10：
1．《意外發現的一天》▲１
2．《山茶花開時》▽１
3．《花黨：朝鮮婚姻工作所》→持平
4．《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》→持平
5．《浪客行》（VAGABOND）→持平
6．《優雅的家》▲１（完結）
7．《我的國家》▽１
8．《請融化我吧》→持平
9．《清日電子李小姐》▲５
10．《很便宜，千里馬超市》▽１
（圖自：官方劇照）
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