《意外发现的一天》击败男神、女神新剧，登上话题性冠军一位！
韩剧 2019年10月23日 星期三14:13 MiJimin
恭喜《意外发现的一天》夺冠，《山茶花开时》则紧追在后～，一起来看看还有哪些上榜的on档韩剧吧！（很好奇大家都一次on几部呢??）
在10月份第三周的电视剧话题性排行榜，其实并没有太大的波动，但由新一代年轻演员们携手主演的《意外发现的一天》（另译：偶然发现的一天）如同黑马一般，登上了话题性的冠军宝座。
而《山茶花开时》虽下降到第二名，但仍拥有相当高的讨论度，紧张悬疑又幽默的氛围，非常吸引观众的注意。
（此话题性排行榜为韩国 GOODDATA 调查公司无论好坏，能引发话题的关键词 TOP.10 排行榜。）
＊ 10月第三周的「电视剧」话题性TOP.10：
1．《意外发现的一天》▲１
2．《山茶花开时》▽１
3．《花党：朝鲜婚姻工作所》→持平
4．《朝鲜浪漫喜剧–绿豆传》→持平
5．《浪客行》（VAGABOND）→持平
6．《优雅的家》▲１（完结）
7．《我的国家》▽１
8．《请融化我吧》→持平
9．《清日电子李小姐》▲５
10．《很便宜，千里马超市》▽１
（图自：官方剧照）
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