AKMU 睽違兩年半開唱 《Sailing》首爾場門票月底開賣！
KPOP 2019年10月23日 星期三11:59 施乃琪
上個月底舉行音樂會時，AKMU 就搶先透露了即將開唱的好消息，有計劃在年底去聽他們唱歌的話，快來看看詳細資訊吧！
YG Entertainment 今天（23 日）公開了《AKMU [Sailing] TOUR 》首爾場的售票資訊，本月底 31 日就會開賣第一梯門票，翌日 11 月 1 日則會開賣第二梯，時間、購票網站同樣都是晚間八點（韓國時間）在 InterPark 上。
《AKMU [Sailing] TOUR 》首爾場將於 12 月 14、15 兩日在首爾慶熙大學和平的殿堂登場，並接著在全國各城市展開巡迴演出，而這也是 AKMU 繼續《日記本》後睽違兩年半的國內演唱會。
另一方面，AKMU 自從 9 月 25 日發行正規三輯〈Sailing〉，便持續穩坐音源排行榜首，有望創造衛冕一個月的驚人成績！
（照片或影片來源：YG Entertainment）
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