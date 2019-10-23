AKMU 睽违两年半开唱 《Sailing》首尔场门票月底开卖！
KPOP 2019年10月23日 星期三11:59 施乃琪
上个月底举行音乐会时，AKMU 就抢先透露了即将开唱的好消息，有计划在年底去听他们唱歌的话，快来看看详细资讯吧！
YG Entertainment 今天（23 日）公开了《AKMU [Sailing] TOUR 》首尔场的售票资讯，本月底 31 日就会开卖第一梯门票，翌日 11 月 1 日则会开卖第二梯，时间、购票网站同样都是晚间八点（韩国时间）在 InterPark 上。
《AKMU [Sailing] TOUR 》首尔场将於 12 月 14、15 两日在首尔庆熙大学和平的殿堂登场，并接著在全国各城市展开巡回演出，而这也是 AKMU 继续《日记本》后睽违两年半的国内演唱会。
另一方面，AKMU 自从 9 月 25 日发行正规三辑〈Sailing〉，便持续稳坐音源排行榜首，有望创造卫冕一个月的惊人成绩！
（照片或影片来源：YG Entertainment）
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