《请融化我吧》男神PD池昌旭与两位女主的感情戏，香艳火辣大跃进啊！！

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（谈及剧情）其实小编有种感觉…池昌旭为了这部剧，真的该做了都做了…。

tvN 搞笑周末剧《请融化我吧》（每周六、日播出）最新第7、8集中，男神级PD马东灿（池昌旭 饰）与两位女主角在感情戏方面，有了相当大的进展。

▼首先是第7集一开头，马东灿游泳测验身体性能时，一旁的姨母们一拥而上，狂喊：「冷冻欧巴！」把他吓得落荒而逃，啊…本以为是帅气的展现结实上身，结果还是搞笑收场了。XDDD



而在电视台实习的高美兰（元真儿 饰）则想出了一个不错的节目企划，刚好是适合两人的复古风格，於是，马东灿就邀请高美兰一起去场勘。

▼但两个体质异常的冷冻人，在炎热的天气下还是昏倒了，马东灿更把唯一能降低体温的药给高美兰注射，结果自己晕倒了，幸好下了一场大雨，马东灿体温下降后醒了过来，高美兰则在激动的情绪下，亲了马东灿！是初吻～～～！



高美兰自责地一直向马东灿道歉，马东灿则回问：「你说在死之前一定要接过吻才能死，所以才亲了我，那对象不是我而是其他人，你也会亲吗？」高美兰回说：「不会，如果是其他人，我就不会那么做了。」喔某喔某～两人感情也因此有了全新的变化啦！！！



▼此外，罗夏英（尹世雅 饰）为了追回马东灿，和他住在同个饭店，还提醒他自己是哪间房，深夜时，马东灿找上了罗夏英，两人一见面就是激吻缠绵，画面相当火热啊！！！下一秒…却只是罗夏英的幻想，天啊…太残忍了…。（不过，现实中还是亲到了，太羡慕尹世雅啦！）



▼最后，高美兰遇上了诈骗，难过地喝了酒，让马东灿相当担心，高美兰希望马东灿不要再为她担心，不需要一直想对她的人生负责，马东灿却反过来对她说：「喂…你不要得了便宜还卖乖（得瑟），你要是再这样，我就要…喜欢上你了。」



啊…池昌旭在剧中有意无意的关心对方的时候，都好让人心动啊～！虽然剧本不强，但演员们的表现还是很值得期待啊。

（图自：tvN官方剧照／黄Viu煲剧平台）

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