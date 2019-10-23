《山茶花開時》宣傳海報的秘密：孔曉振＆姜河那在照中的和諧感不是set好的！

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《山茶花開時》正在熱播中，有沒有被姜河那與孔曉振那種潤物細無聲的浪漫打動呢？

電視劇開播之前，劇組就率先公開了宣傳海報，只見孔曉振和姜河那坐在坡道的樓梯上，兩人背對著鏡頭，微笑著看著對方，互相傾訴著什麼。 遠處是平常的街區，和煦溫暖的陽光灑在兩人和街道上，說不出的寧靜祥和。



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最近拍攝出這張海報的攝影師就公開了隱藏在其中的秘密，稱：「火熱的夏季九龍浦項，拍攝期間聊天的兩人看著非常美好，於是我就拍下了這張照片。 電視劇很有趣，無論是拍攝海報當天，還是看電視劇時，真的讓人覺得原來孔布利不是白叫的，她真的有種神奇的力量。 」原來海報中孔曉振和姜河那的POSE並非是擺拍，而是當時兩人的真實狀態，這一幕剛好被攝影師捕捉到，因氛圍太美好，畫面太和諧就被拿來當做官方海報使用了。

其實在片場，孔曉振和姜河那的「化學反應」真的非常讚~



「圖：《山茶花開時》」

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