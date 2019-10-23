《山茶花开时》宣传海报的秘密：孔晓振＆姜河那在照中的和谐感不是set好的！

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《山茶花开时》正在热播中，有没有被姜河那与孔晓振那种润物细无声的浪漫打动呢？

电视剧开播之前，剧组就率先公开了宣传海报，只见孔晓振和姜河那坐在坡道的楼梯上，两人背对著镜头，微笑著看著对方，互相倾诉著什么。 远处是平常的街区，和煦温暖的阳光洒在两人和街道上，说不出的宁静祥和。



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最近拍摄出这张海报的摄影师就公开了隐藏在其中的秘密，称：「火热的夏季九龙浦项，拍摄期间聊天的两人看著非常美好，於是我就拍下了这张照片。 电视剧很有趣，无论是拍摄海报当天，还是看电视剧时，真的让人觉得原来孔布利不是白叫的，她真的有种神奇的力量。 」原来海报中孔晓振和姜河那的POSE并非是摆拍，而是当时两人的真实状态，这一幕刚好被摄影师捕捉到，因氛围太美好，画面太和谐就被拿来当做官方海报使用了。

其实在片场，孔晓振和姜河那的「化学反应」真的非常赞~



「图：《山茶花开时》」

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