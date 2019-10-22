河成雲最新畫報公開：想揪粉絲一起看電影！
畫報 2019年10月22日 星期二11:42 Erin
歌手河成雲為時尚雜誌拍攝11月號的最新畫報，河成雲展現各色系不同的服裝搭配，也讓大家看到大王雲朵的各式魅力。
帥氣神秘的微笑以及他的細膩眼神，時常讓河成雲被稱為畫報匠人，除了舞台魅力以外，原來在靜態的平面畫報拍攝上，他也有不同於平時的吸引力，在本次希望展現出深秋氣息的作品中，河成雲同樣帶來帥氣的魅力。
除了線上網路節目《深夜偶像》外，河成雲也參與綜藝節目《We Play》， 與綜藝前輩們的互動自然，令大家對他的表現印象深刻，散發無限綜藝潛能，在海報拍攝現場他也希望能展現這樣過人的適應能力，呈現不一樣的面貌，不亞於專業模特兒，河成雲也總是能拍出令人讚嘆的帥氣海報。
拍攝後的訪談中，提到河成雲是被大家公認「粉絲服務」最到位的暖心偶像，那麼他心目中最希望能與粉絲們一起做的事情是什麼呢？河成雲回答：「想與粉絲們一起看電影！」如果這願望成真的話粉絲們也太幸運了吧！
照片：GRAZIA KOREA
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