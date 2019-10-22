河成云最新画报公开：想揪粉丝一起看电影！
画报 2019年10月22日 星期二11:42 Erin
歌手河成云为时尚杂志拍摄11月号的最新画报，河成云展现各色系不同的服装搭配，也让大家看到大王云朵的各式魅力。
帅气神秘的微笑以及他的细腻眼神，时常让河成云被称为画报匠人，除了舞台魅力以外，原来在静态的平面画报拍摄上，他也有不同於平时的吸引力，在本次希望展现出深秋气息的作品中，河成云同样带来帅气的魅力。
除了线上网路节目《深夜偶像》外，河成云也参与综艺节目《We Play》， 与综艺前辈们的互动自然，令大家对他的表现印象深刻，散发无限综艺潜能，在海报拍摄现场他也希望能展现这样过人的适应能力，呈现不一样的面貌，不亚於专业模特儿，河成云也总是能拍出令人赞叹的帅气海报。
拍摄后的访谈中，提到河成云是被大家公认「粉丝服务」最到位的暖心偶像，那么他心目中最希望能与粉丝们一起做的事情是什么呢？河成云回答：「想与粉丝们一起看电影！」如果这愿望成真的话粉丝们也太幸运了吧！
照片：GRAZIA KOREA
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