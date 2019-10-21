【女團個人品牌評價】太妍回歸掀關注　一舉躍上冠軍寶座！

大家最近最關注哪些女團成員呢？一起來看看 10 月份的女團個人品牌評價吧！
韓國企業評價研究所於 2019 年 9 月 18 日起至 2019 年 10 月 19 日間，針對 455 位備受韓國人民喜愛的女子團體成員搜集了 94,236,584 件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析，並在昨天（20 日）公布了 10 月份的女團成員個人品牌評價。
少女時代隊長太妍才剛宣布要發行久違的正規專輯，立刻搶先登上本月排行榜首，而與她有關的連結也大多包含「強烈」、「回歸」和「有意義」這幾個字眼，關鍵字則有「回歸」、新專輯名稱 “Purpose” 等。
經常徘徊在個人品牌評價前三名的 MAMAMOO 老么華莎，最近在《Queendom》中和 LOVELYZ 的 Kei 聯手拿下第一名，她也持續在各方面獲得關注。
第三名得主惠利的所屬團體 Girl’s Day 雖然暫停活動，但她的新電視劇《清日電子李小姐》最近正好開播，寫實的詮釋引發不少共鳴。
除了太妍、華莎和惠利外，IZ*ONE 的張員瑛、TWICE 的娜璉、AOA 的雪炫、BLACKPINK 的 Jisoo、Red Velvet 的 Irene、BLACKPINK 的 Jennie 和 GFRIEND 的 Sowon 也都在本月打入了前十名中。
（照片或影片來源：SM Entertainment、RBW、Mnet、Creative group ING）
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