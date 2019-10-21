【女团个人品牌评价】太妍回归掀关注　一举跃上冠军宝座！

大家最近最关注哪些女团成员呢？一起来看看 10 月份的女团个人品牌评价吧！
韩国企业评价研究所於 2019 年 9 月 18 日起至 2019 年 10 月 19 日间，针对 455 位备受韩国人民喜爱的女子团体成员搜集了 94,236,584 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析，并在昨天（20 日）公布了 10 月份的女团成员个人品牌评价。
少女时代队长太妍才刚宣布要发行久违的正规专辑，立刻抢先登上本月排行榜首，而与她有关的连结也大多包含「强烈」、「回归」和「有意义」这几个字眼，关键字则有「回归」、新专辑名称 “Purpose” 等。
经常徘徊在个人品牌评价前三名的 MAMAMOO 老么华莎，最近在《Queendom》中和 LOVELYZ 的 Kei 联手拿下第一名，她也持续在各方面获得关注。
第三名得主惠利的所属团体 Girl’s Day 虽然暂停活动，但她的新电视剧《清日电子李小姐》最近正好开播，写实的诠释引发不少共鸣。
除了太妍、华莎和惠利外，IZ*ONE 的张员瑛、TWICE 的娜琏、AOA 的雪炫、BLACKPINK 的 Jisoo、Red Velvet 的 Irene、BLACKPINK 的 Jennie 和 GFRIEND 的 Sowon 也都在本月打入了前十名中。
（照片或影片来源：SM Entertainment、RBW、Mnet、Creative group ING）
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