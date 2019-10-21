【有片】《一日三餐》宛如看了一部勵志電視劇！廉晶雅挑戰跳繩成功 羅PD認命去洗碗～

【有片】《一日三餐》宛如看了一部勵志電視劇！廉晶雅挑戰跳繩成功 羅PD認命去洗碗～

綜藝   2019年10月21日   星期一11:16   JiaJia   9

羅PD動不動就打賭的習慣…真的要注意一下了！（大笑） #一日三餐 #感覺廉晶雅姐姐是努力派 #持續練習終有回報 #好喜歡這三位女演員啊


tvN《一日三餐－山村篇》於上週五（19日）晚間播出最後一集。在當天公開的內容中，廉晶雅、尹世雅和朴素丹吃著鐵板雞和泡菜湯度過最後一晚。本業是演員、平時很少在綜藝節目亮相的她們，通過節目展現平易近人的一面，也獲得廣泛好評。

剛開始，三位演員說著「不太會煮飯」這樣的話。但這三個月以來，餐桌上總是道道佳餚，刺激觀眾們的唾腺。而鄭雨盛、吳娜拉、南柱赫和朴敘俊也作為客人來到三餐小屋，與三餐家人有著默契互動及配合。

期間，三餐家人們愛上了「跳繩」，南柱赫和朴敘俊也都挑戰過。但不曉得為什麼，廉晶雅總是肢體不太協調的樣子，也引發大家的關心。雖然能看出她頗挫折，但只要有空、只要想到，她就會進行練習。

而這些練習，在最後一刻派上用場！羅PD表示，要是廉晶雅可以跳繩超過20下，他就去洗碗！奇蹟真的發生了，廉晶雅一跳就是25下，大家都相當激動。羅PD默默地往水槽移動，三餐家人則在小屋前自拍，畫面頗為搞笑。

（圖片、影片來源：tvN《一日三餐》）

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留言/評論
  • Vanessa Lim
    罗pd这回赌运超差，结果要洗一堆碗，笑死我了😂😂😂
    37分前
  • 嚴明麗
    鄉村生活不該這麼積極˙˙˙˙˙˙˙ 懶散一下 不要一天到晚都這麼衝衝衝˙˙˙˙˙ 希望下次把腳步放慢一點我想觀眾會更多 已經失去的鄉村的慢活
    1小時前
  • Ellie Chang
    男生版的一日三餐比較有趣
    38分前
  • Kin Man Cheung
    33分前
  • Carrisa Lai
    這系列的節目真的好看
    1小時前
→更多留言...(4)
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