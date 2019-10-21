【有片】《一日三餐》宛如看了一部励志电视剧！廉晶雅挑战跳绳成功 罗PD认命去洗碗～
综艺 2019年10月21日 星期一11:16 JiaJia
罗PD动不动就打赌的习惯…真的要注意一下了！（大笑） #一日三餐 #感觉廉晶雅姐姐是努力派 #持续练习终有回报 #好喜欢这三位女演员啊
tvN《一日三餐－山村篇》於上周五（19日）晚间播出最后一集。在当天公开的内容中，廉晶雅、尹世雅和朴素丹吃著铁板鸡和泡菜汤度过最后一晚。本业是演员、平时很少在综艺节目亮相的她们，通过节目展现平易近人的一面，也获得广泛好评。
刚开始，三位演员说著「不太会煮饭」这样的话。但这三个月以来，餐桌上总是道道佳肴，刺激观众们的唾腺。而郑雨盛、吴娜拉、南柱赫和朴叙俊也作为客人来到三餐小屋，与三餐家人有著默契互动及配合。
期间，三餐家人们爱上了「跳绳」，南柱赫和朴叙俊也都挑战过。但不晓得为什么，廉晶雅总是肢体不太协调的样子，也引发大家的关心。虽然能看出她颇挫折，但只要有空、只要想到，她就会进行练习。
而这些练习，在最后一刻派上用场！罗PD表示，要是廉晶雅可以跳绳超过20下，他就去洗碗！奇迹真的发生了，廉晶雅一跳就是25下，大家都相当激动。罗PD默默地往水槽移动，三餐家人则在小屋前自拍，画面颇为搞笑。
（图片、影片来源：tvN《一日三餐》）
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留言/评论
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鄉村生活不該這麼積極˙˙˙˙˙˙˙ 懶散一下 不要一天到晚都這麼衝衝衝˙˙˙˙˙ 希望下次把腳步放慢一點我想觀眾會更多 已經失去的鄉村的慢活
30分前
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