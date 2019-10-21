《RM》这样还要忍笑太困难了啦！跟李光洙长得像的韩基范再次出演

一早看《Running Man》的这段影片就狂笑到不行，连金钟国都忍笑忍到哭出来…，你有办法忍住吗？
最新一集的 SBS 综艺节目《Running Man》（10月20日播出／EP.473）出现惊喜嘉宾，因和李光洙长得像而出演节目的（前职）篮球选手韩基范又再度出演，引发大爆笑的经典场面。
这一期的节目设定是要找出被病毒感染的成员，被感染后食欲会下降，成员们出门采购时会遇到不同的任务。
而李光洙和金钟国到便利商店过任务时，遇到了难以想像的难关…。
▼两人要忍住笑才能过关，路上却遇到了鼻毛过长的女学生粉丝要签名：
▼接著，终於到便利商店准备买东西，却遇到了意想不到的特别来宾韩基范～：
金钟国为了不笑只好硬哭装难过，但去结帐时还遇到了情境剧，韩基范要收7777元，忍不住想笑的金钟国哭得更大声，女老板当韩基范是学生，责骂他怎么都不会结帐。
之后，韩基范还模仿了李光洙的经典搞笑场面：「昨天有个特别大的蚊子咬了我，我觉得特别痒。」中间不小心忘词还再次重复，光洙在外面看到，笑得晕倒在地。
最终，金钟国用悲愤大哭完成任务，走出便利店后，韩基范还感叹说：「这人（金钟国）太狠了…。」居然能忍住不笑出来。李光洙也忍不住说：「就算我能忍住笑走进去，听到（韩基范被称呼）学生两个字也会大笑出来的。」
如何？大家有没有被成功逗笑呢～！？小编看到这个心情特别好啊～！XDDD
（图自：SBS Running Man）
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