《意外發現的一天》金惠允這個行為太真實了！女觀眾驚呼：這不就是看到暗戀對象的我XD？

漫改劇《意外發現的一天》正在熱播，女主角「端午」信奉事非前定，不肯按部就班地敷衍生活，誓要逆天改名。
劇情已經過半，除了傳統偶像劇中屢見不鮮的唯美橋段之外，不按套路出牌的設定最得觀眾的心。 「端午」（金惠允 飾）和「一天」（金路雲 飾）的小粉紅每集都火花四射，尤其是金慧允將「端午」面對愛情時小鹿亂撞的少女心思刻畫得淋漓盡致，很難不讓觀眾不愛啊。
而「端午」的這一細節更是讓女觀眾們驚呼「這根本就是暗戀男神的我啊！ 」 劇中，「端午」看著「一天」的照片露出癡癡的笑容，光是看照片不行，一定要放大放大再放大，仔細研究才行，像素模糊了也沒關係，這樣才能滿足見不到真人的小小失落。
這個場景是不是莫名很熟悉呢？ 在金惠允之前出演的人氣劇《SKY Castle》中，她扮演的「藝書」也暗戀著同學「宇宙」（姜澯熙 飾）。 收到「宇宙」近況照的「藝書」就拿著手機目不轉睛地看著，一臉幸福的笑容。
更神奇的是現實生活中，金路雲和姜澯熙同為男團SF9的成員，看來金惠允真的和SF9很有緣啊。
「圖：《意外發現的一天》、《SKY Castle》」
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