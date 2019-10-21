《意外发现的一天》金惠允这个行为太真实了！女观众惊呼：这不就是看到暗恋对象的我XD？
韩剧 2019年10月21日 星期一10:01 Rui
漫改剧《意外发现的一天》正在热播，女主角「端午」信奉事非前定，不肯按部就班地敷衍生活，誓要逆天改名。
剧情已经过半，除了传统偶像剧中屡见不鲜的唯美桥段之外，不按套路出牌的设定最得观众的心。 「端午」（金惠允 饰）和「一天」（金路云 饰）的小粉红每集都火花四射，尤其是金慧允将「端午」面对爱情时小鹿乱撞的少女心思刻画得淋漓尽致，很难不让观众不爱啊。
而「端午」的这一细节更是让女观众们惊呼「这根本就是暗恋男神的我啊！ 」 剧中，「端午」看著「一天」的照片露出痴痴的笑容，光是看照片不行，一定要放大放大再放大，仔细研究才行，像素模糊了也没关系，这样才能满足见不到真人的小小失落。
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这个场景是不是莫名很熟悉呢？ 在金惠允之前出演的人气剧《SKY Castle》中，她扮演的「艺书」也暗恋著同学「宇宙」（姜澯熙 饰）。 收到「宇宙」近况照的「艺书」就拿著手机目不转睛地看著，一脸幸福的笑容。
更神奇的是现实生活中，金路云和姜澯熙同为男团SF9的成员，看来金惠允真的和SF9很有缘啊。
「图：《意外发现的一天》、《SKY Castle》」
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