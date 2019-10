【有片】《一日三餐》宛如看了一部勵志電視劇!廉晶雅挑戰跳繩成功 羅PD認命去洗碗~ 重新出發!PRISTIN 銀雨、珉炅、京元、藝彬組新團再出道 車銀優香港見面會頻以「心心」回饋粉絲 這是TWICE娜璉???大膽COSPLAY「韓國發哥」崔岷植,你的偶像包袱呢? 《RM》這樣還要忍笑太困難了啦!跟李光洙長得像的韓基範再次出演 就在本週六! G-Dragon將於10月26日退伍,正式結束兵役 DAY6 全員概念照到齊 MV 預告片公開啦! 【有片】《新西遊記7》預告:「復古特輯」來勢洶洶!看得出誰在模仿誰嗎~? 《意外發現的一天》金惠允這個行為太真實了!女觀眾驚呼:這不就是看到暗戀對象的我XD? 車銀優首個個人香港站見面會大成功!標準廣東話驚喜獻唱《天才兒童1985》 或受Sulli輕生影響,韓國七成網民支援網路留言實名制 IU的人生照竟然是P.O拍的?!真的超級美~♥ 滿月社長快給池賢仲加薪XD

韓國20代人氣演員、大勢男團ASTRO主唱車銀優已於10月19 日(星期六) 假Rotunda 3, KITEC順利舉行其首個個人亞洲巡迴見面會香港站「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」!

繼3月ASTRO世巡後,車銀優時隔7個月再度訪港,於見面會上成功以精心準備的唱、跳、演等各個環節及豐富的粉絲福利,讓現場過千名觀眾完全陷入車銀優獨一無二的魅力當中,全晚氣氛持續高漲!

約晚上7時,車銀優身穿他主演的電視劇《新入史官丘海昤》的劇中戲服,以「李棽王子」的形象驚喜登場,並為大家獻上劇中OST《기억해줘요》,甫開場即掀起見面會的首個高潮!在粉絲熱情的回應下,車銀優首先以廣東話向現場觀眾打招呼,同時也分享了他對於展開自己首個個人巡演既緊張又激動的心情。車銀優透露這是他首次公開演唱這首OST,他很高興能夠在今天為香港粉絲送上這個舞台,希望大家會喜歡。之後,在主持人的提問下,車銀優分享了他在剛《新入史官丘海昤》中的拍攝點滴以及終演後的近況,充分滿足粉絲的好奇心。

分享近況過後,見面會馬上進入第一個環節「挑戰!CHApago」。這個環節參考了車銀優在高中時出演過的問答遊戲綜藝節目《The Golden Bell Challenge》,並集合了很多有關車銀優的提問,希望通過問答遊戲考驗車銀優的記憶力。其中,當被問到有關電視劇《新入史官丘海昤》的台詞時,剛結束拍攝的車銀優果然沒有讓粉絲失望,不但成功回答問題,更現場重演劇中經典的告白場面,讓全場觀眾心動不已、尖叫連連!

接下來,一向寵愛粉絲的車銀優特意準備了「C.M.I」的環節,讓粉絲有機會能夠了解到他鮮爲人知的小秘密。這個環節當中,車銀優毫不吝嗇地展示他的生活照,更大方分享自己拍劇的趣事、飲食習慣及運動計劃等,成功引起台下熱烈的歡呼!爲了答謝粉絲的熱愛,車銀優更即席抽出三名幸運粉絲,爲她們分別送上他的兩張寶麗來照片及帽子,讓其他觀眾羡慕不已!

之後,車銀優為全場觀眾獻上由他自彈自唱的《Love Yourself》;當熟悉的鋼琴旋律響起,觀眾都不禁伴隨音樂輕打拍子,紛紛沉醉在車銀優精彩的現場表演以及魅力之中!而在間場短片過後,車銀優再次登場,送上專屬香港站的廣東歌《天才兒童1985》。聽到車銀優標準的廣東話發音,大家都完全感受到他的用心和努力,因此一眾粉絲也格外感動!

兩首歌曲之後,很快就進入了見面會的遊戲環節「Mission Cha!Possible」,通過籃球、跳繩等任務考驗車銀優的體能。而爲了能把簽名籃球送給香港粉絲,暖心的車銀優全程都非常落力,施展渾身解數為粉絲爭取禮物,台下觀眾亦為他大聲應援;其後,雖然他成功通過跳繩任務,但爲了滿足台下粉絲的心願,車銀優帶上可愛的兔子道具配合音樂隨機跳舞,逗得粉絲心花怒放!

緊接著,通過「Made by 車銀優」的環節,車銀優親手為粉絲製作了手工扇子,並再次在現場抽出兩位幸運觀眾送上這份獨一無二的禮物。在製作的過程中,車銀優表示雖然自己手工並不純熟,但一定會用心地完成粉絲的禮物。

見面會來到尾聲部份,粉絲還特意準備了應援影片,讓車銀優大爲感動。爲了留下與香港粉絲的美好回憶,車銀優與全場觀眾進行了大合照,並再次由衷地感謝粉絲們長久以來的支持和愛護,更承諾以後一定會更常來香港與粉絲見面。

車銀優原計劃以電視劇《我的ID是江南美人》的OST《Rainbow Falling》作爲演唱會的結尾曲,但在觀眾熱情的呼喚下,車銀優再次登場送上安歌環節,並以他所屬組合ASTRO的《YOU & ME》為是次「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」劃上完美句號!

為答謝出席是次見面會的粉絲,車銀優與主辦單位特意為全場觀眾安排「一對一擊掌」的粉絲福利,滿足粉絲想近距離與他互動的願望;另外,幸運的VIP座位觀眾更得到「簽名會」、「小組合照」及「親筆簽名海報」的粉絲福利,大家都有一個盡興難忘的晚上!

