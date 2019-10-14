絕對的因信賴而聽！Heize 新專輯橫掃音源榜
KPOP 2019年10月14日 星期一10:33 施乃琪
選在週末而非平日發行新作的 Heize，依然展現了難以抵擋的音源威力，大家都沈浸在〈晚秋〉中了嗎？
Heize 於 13 日傍晚發行了第五張迷你專輯〈晚秋〉，配合專輯名稱，這次她以六首歌堆疊出清淡而不失深意的氛圍，彷彿將一片片充滿故事的落葉化為旋律，提前預告這個季節的浪漫感性。
而以今天（14 日）上午的數據為準，雙主打歌之一「甚至連飄落的落葉也」在 MelOn、Bugs、Genie、Olleh、Soribada、NAVER Music 的即時榜都拿下了第一名。
不僅如此，同樣在 NAVER Music、Soribada 和 Bugs 三榜上，緊追在後拿下亞軍的就是 Heize 邀來 Crush 合作的另一首主打歌「晚秋」；而這首歌同時也在 Genie 與 Olleh 位居第四，在 MelOn 則位居第六。此外，專輯中收錄的所有歌曲也全都成功上榜！
（照片或影片來源：Stone Music Entertainment）
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