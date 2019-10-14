绝对的因信赖而听！Heize 新专辑横扫音源榜
KPOP 2019年10月14日 星期一10:33 施乃琪
选在周末而非平日发行新作的 Heize，依然展现了难以抵挡的音源威力，大家都沈浸在〈晚秋〉中了吗？
Heize 於 13 日傍晚发行了第五张迷你专辑〈晚秋〉，配合专辑名称，这次她以六首歌堆叠出清淡而不失深意的氛围，彷佛将一片片充满故事的落叶化为旋律，提前预告这个季节的浪漫感性。
而以今天（14 日）上午的数据为准，双主打歌之一「甚至连飘落的落叶也」在 MelOn、Bugs、Genie、Olleh、Soribada、NAVER Music 的即时榜都拿下了第一名。
不仅如此，同样在 NAVER Music、Soribada 和 Bugs 三榜上，紧追在后拿下亚军的就是 Heize 邀来 Crush 合作的另一首主打歌「晚秋」；而这首歌同时也在 Genie 与 Olleh 位居第四，在 MelOn 则位居第六。此外，专辑中收录的所有歌曲也全都成功上榜！
（照片或影片来源：Stone Music Entertainment）
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