《鬼怪》「死鬼CP」孔劉&李棟旭久違「同框」！在朋友的婚禮上合體比心♥ 他們可能開了上帝視角，出演的每部劇都大熱：池晟＆李鍾碩＆孔曉振＆徐玄振都很會挑劇本！ BTS防彈少年團巡迴演唱會最終場能在電影院看到！10月27日在港上映 僅此一場 今年5月推出的RYAN熱壓吐司機，在10X10終於有優惠價了！ 帥氣足球小豪上線！SHINee珉豪現身綠茵場：紅色球服太帥了❤ 「5種姿勢誰學誰時髦～」BTS防彈少年團JIMIN教科書版旅行照POSE！ 相隔不到一周再來台 丁海寅巧扮藥師與粉絲共度浪漫夜

娛樂圈中不乏有顏值有演技的演員，對於一個演員來說演技是最基本的，挑劇本的能力和眼光也是重中之重，畢竟有時候一部劇就能把人送上人氣巔峰。

李鍾碩



說到會挑劇本，李鍾碩是數一數二的有眼光。 拍戲這麼多年作品幾乎清一色高品質，甚至被同行誇讚「好想買下他挑劇本的好眼光」。 從《學校》到《聽見你的聲音》、《匹諾曹》、《W》、《當你沉睡時》、《羅曼史別冊附錄》，不僅觀眾的認可度高，幾乎每一個電視劇角色都給觀眾留下了深刻的的印象。

徐玄振



男有李鍾碩，女有徐玄振，簡直就是開了上帝視角，只要是徐玄振挑選的角色沒有不紅的。 《又，吳海英》、《一起吃飯吧2》、《愛情的溫度》、《愛上變身情人》，哪部不是在開拍時就被讚為徐玄振的人生作？ 等到新作出來後又被推翻，貌似只有她自己能刷新自己的人生作。

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池晟



池晟的眼光和李鍾碩不相上下，出道以來幾乎沒演過類似角色的他開闢了演技新道路，從《New Heart》中的性格明朗的醫生，《秘密》中的富家公子、《Kill Me Heal Me》 裡擁有7重人格的富三代、《被告人》中忍辱負重的死囚， 只有你想不到的，就沒有池晟Hold不住的，從沒走下過角色巔峰的神人。

孔曉振



誰能否認孔曉振挑劇本能力？出道20年的她被稱為浪漫喜劇女王可不是吹的，《Pasta》、《最佳愛情》、《主君的太陽》、《沒關係啊，是愛情》、《嫉妒的化身》，孔曉振就是收視率保證，更會挑本子，幾乎每演一部電視劇都能成為當年的最佳電視劇。

「圖：各劇截圖」

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