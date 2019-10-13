《鬼怪》「死鬼CP」孔刘&李栋旭久违「同框」！在朋友的婚礼上合体比心♥ 他们可能开了上帝视角，出演的每部剧都大热：池晟＆李钟硕＆孔晓振＆徐玄振都很会挑剧本！ BTS防弹少年团巡回演唱会最终场能在电影院看到！10月27日在港上映 仅此一场 今年5月推出的RYAN热压吐司机，在10X10终於有优惠价了！ 帅气足球小豪上线！SHINee珉豪现身绿茵场：红色球服太帅了❤ 「5种姿势谁学谁时髦～」BTS防弹少年团JIMIN教科书版旅行照POSE！ 相隔不到一周再来台 丁海寅巧扮药师与粉丝共度浪漫夜

娱乐圈中不乏有颜值有演技的演员，对於一个演员来说演技是最基本的，挑剧本的能力和眼光也是重中之重，毕竟有时候一部剧就能把人送上人气巅峰。

李钟硕



说到会挑剧本，李钟硕是数一数二的有眼光。 拍戏这么多年作品几乎清一色高品质，甚至被同行夸赞「好想买下他挑剧本的好眼光」。 从《学校》到《听见你的声音》、《匹诺曹》、《W》、《当你沉睡时》、《罗曼史别册附录》，不仅观众的认可度高，几乎每一个电视剧角色都给观众留下了深刻的的印象。

徐玄振



男有李钟硕，女有徐玄振，简直就是开了上帝视角，只要是徐玄振挑选的角色没有不红的。 《又，吴海英》、《一起吃饭吧2》、《爱情的温度》、《爱上变身情人》，哪部不是在开拍时就被赞为徐玄振的人生作？ 等到新作出来后又被推翻，貌似只有她自己能刷新自己的人生作。

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池晟



池晟的眼光和李钟硕不相上下，出道以来几乎没演过类似角色的他开辟了演技新道路，从《New Heart》中的性格明朗的医生，《秘密》中的富家公子、《Kill Me Heal Me》 里拥有7重人格的富三代、《被告人》中忍辱负重的死囚， 只有你想不到的，就没有池晟Hold不住的，从没走下过角色巅峰的神人。

孔晓振



谁能否认孔晓振挑剧本能力？出道20年的她被称为浪漫喜剧女王可不是吹的，《Pasta》、《最佳爱情》、《主君的太阳》、《没关系啊，是爱情》、《嫉妒的化身》，孔晓振就是收视率保证，更会挑本子，几乎每演一部电视剧都能成为当年的最佳电视剧。

「图：各剧截图」

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