Army 有福啦！BTS防彈少年團江南快閃店下週開幕

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防彈少年團即將在江南開設大型快閃店，雖說是「快閃」但其實是為期長達三個月的活動，Army 們可以著手存錢買機票啦！

Big Hit Entertainment 今天（10 日）透露，防彈少年團將從 10 月 18 日起至 1 月 5 日間，在首爾江南區開設規模含地下一樓與地上三樓的大型快閃店 “House of BTS”。

有別於常見的快閃店，“House of BTS” 將打造出一座複合式空間，為顧客提供超越以往的體驗。Big Hit 也信心滿滿地表示：「希望即使不是 Army 的人，也能在造訪 “House of BTS” 時樂在其中。」

“House of BTS” 今年早已隨著防彈少年團的世界巡迴演唱會在海外搶先開骯過，返回家鄉的首爾版將在大幅拓展的空間中打造能體驗 MV 世界觀的空間、販售周邊商品等等，這段期間有機會去首爾的 Army 千萬別錯過！



（照片或影片來源：Big Hit Entertainment）

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