Army 有福啦！BTS防弹少年团江南快闪店下周开幕

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防弹少年团即将在江南开设大型快闪店，虽说是「快闪」但其实是为期长达三个月的活动，Army 们可以著手存钱买机票啦！

Big Hit Entertainment 今天（10 日）透露，防弹少年团将从 10 月 18 日起至 1 月 5 日间，在首尔江南区开设规模含地下一楼与地上三楼的大型快闪店 “House of BTS”。

有别於常见的快闪店，“House of BTS” 将打造出一座复合式空间，为顾客提供超越以往的体验。Big Hit 也信心满满地表示：「希望即使不是 Army 的人，也能在造访 “House of BTS” 时乐在其中。」

“House of BTS” 今年早已随著防弹少年团的世界巡回演唱会在海外抢先开肮过，返回家乡的首尔版将在大幅拓展的空间中打造能体验 MV 世界观的空间、贩售周边商品等等，这段期间有机会去首尔的 Army 千万别错过！



（照片或影片来源：Big Hit Entertainment）

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