10月回歸的男團！ Super Junior & AB6IX & NU’EST都來啦~❤

10月回歸的男團！ Super Junior & AB6IX & NU’EST都來啦~❤

KPOP   2019年10月9日   星期三15:38   Sani   4

10月也有不少重磅男團推出新專輯，哪個是你的最愛呢？

SuperM 10月4日發行同名迷你一輯《SuperM》，主打歌《Jopping》的MV完全是不惜血本在拍，給人視聽覺的雙重享受啊：

ONF 10月7日發行迷你四輯《GO LIVE》，主打歌《WHY》的MV也已經發佈啦：

AB6IX 10月7日發行正規一輯《6IXENSE》，主打歌《BLIND FOR LOVE》非常好聽，MV也拍得相當唯美，公開1天就流覽量超過100萬啦：

ATEEZ 10月8日發行正規一輯《TREASURE EP. FIN : All To Action》，主打歌《WONDERLAND》MV帥氣十足，副歌也很洗腦：

Stray Kids 10月9日發行數位單曲《Double Knot》，就是今天！

SUPER JUNIOR 10月14日發行正規九輯《Time_Slip》：

N.Flying 10月15日發行迷你六輯《夜好》：

NU’EST 10月21日發行迷你七輯《The Table》，近日正在陸續公開各成員的概念預告：

TXT 10月21日發行首張正規專輯《The Dream Chapter： MAGIC》，概念預告片依然是BIG HIT的風格，很酷！

DAY6 10月22日發行正規三輯《The Book of Us : Entropy》：

WINNER 10月23日發行迷你三輯《CROSS》，大家都要加油啊！


（圖源：各所屬社）

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留言/評論
  • 郭小豆
    孩子們明明就很棒實力 歌好唱好舞超帥👍開關加油 不知道為什麼大家好像都看不見曉珍啊加油ONF
    17小時前
  • 龐珍
    super junior❤
    20小時前
  • Wendy Chiu
    19小時前
  • Xiao Wan
    Super Junior !! 藍家站起來👏
    19小時前
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