10月回歸的男團！ Super Junior & AB6IX & NU’EST都來啦~❤

10月也有不少重磅男團推出新專輯，哪個是你的最愛呢？
SuperM 10月4日發行同名迷你一輯《SuperM》，主打歌《Jopping》的MV完全是不惜血本在拍，給人視聽覺的雙重享受啊：
ONF 10月7日發行迷你四輯《GO LIVE》，主打歌《WHY》的MV也已經發佈啦：
AB6IX 10月7日發行正規一輯《6IXENSE》，主打歌《BLIND FOR LOVE》非常好聽，MV也拍得相當唯美，公開1天就流覽量超過100萬啦：
ATEEZ 10月8日發行正規一輯《TREASURE EP. FIN : All To Action》，主打歌《WONDERLAND》MV帥氣十足，副歌也很洗腦：
Stray Kids 10月9日發行數位單曲《Double Knot》，就是今天！
SUPER JUNIOR 10月14日發行正規九輯《Time_Slip》：
NU’EST 10月21日發行迷你七輯《The Table》，近日正在陸續公開各成員的概念預告：
TXT 10月21日發行首張正規專輯《The Dream Chapter： MAGIC》，概念預告片依然是BIG HIT的風格，很酷！
DAY6 10月22日發行正規三輯《The Book of Us : Entropy》：
WINNER 10月23日發行迷你三輯《CROSS》，大家都要加油啊！
（圖源：各所屬社）
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