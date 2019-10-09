10月回歸的男團！ Super Junior & AB6IX & NU’EST都來啦~❤ 不管什麼角色都完美消化！出道20年的...孔曉振，主演的每部電視劇都創下最高收視率！ 時隔短短五個月 GOT7 準備在近日回歸！ BTS防彈少年團咖啡推出第二彈！這次是《MAP OF THE SOUL:PERSONA》真人照片版！ 樂童音樂家AKMU童年竟然沒錢上學在家自學！妹妹李秀賢：雖然現在也不擅長學習，但我從不自卑 Rocket Punch 全力活躍 首場見面會今晚售票！ 經典重生⋯⋯Fly to the Sky 新專輯邀實力派歌手翻唱舊歌！ ONEUS 新風格獲好評 成功打入告示牌雙榜！ 倒數兩週⋯⋯WINNER 即將首度在秋天回歸！ 太妍敲定回歸日期 22 日發行新專輯！ 朴志訓染金髮！ IG照片大公開 粉絲：「要出新專輯了嗎？ 」 康男也是富二代？！ 拒絕繼承父親企業、獨自跑到韓國當歌手 《山茶花開時》奪下10月首週話題冠軍《他人即地獄》大結局衝上二位完美收官 還有3個月李棟旭就40歲了？這顏值和身材明明是二十多，不能再大了 Army 有福啦！BTS防彈少年團江南快閃店下週開幕 APINK初瓏&普美的「塑膠姐妹花」友情！ 搶我東西吃？ 白眼翻死你XD Hani 有望和 Sublime Artist 簽約 成孝敏、林娜榮師妹！ 炫植隻身出道倒數四天⋯⋯主打歌 MV 預告片引發好奇！ 綠茵場上奔跑的雄性荷爾蒙！顏值逆天的足球運動員，網民：求娛樂圈出道吧 BLACKPINK架子比David Beckham還要大？讓小貝苦等20分鐘還取消活動，網民：你說誰等誰？

10月也有不少重磅男團推出新專輯，哪個是你的最愛呢？

SuperM 10月4日發行同名迷你一輯《SuperM》，主打歌《Jopping》的MV完全是不惜血本在拍，給人視聽覺的雙重享受啊：



ONF 10月7日發行迷你四輯《GO LIVE》，主打歌《WHY》的MV也已經發佈啦：



AB6IX 10月7日發行正規一輯《6IXENSE》，主打歌《BLIND FOR LOVE》非常好聽，MV也拍得相當唯美，公開1天就流覽量超過100萬啦：



ATEEZ 10月8日發行正規一輯《TREASURE EP. FIN : All To Action》，主打歌《WONDERLAND》MV帥氣十足，副歌也很洗腦：



Stray Kids 10月9日發行數位單曲《Double Knot》，就是今天！



SUPER JUNIOR 10月14日發行正規九輯《Time_Slip》：



N.Flying 10月15日發行迷你六輯《夜好》：



NU’EST 10月21日發行迷你七輯《The Table》，近日正在陸續公開各成員的概念預告：



TXT 10月21日發行首張正規專輯《The Dream Chapter： MAGIC》，概念預告片依然是BIG HIT的風格，很酷！



DAY6 10月22日發行正規三輯《The Book of Us : Entropy》：



WINNER 10月23日發行迷你三輯《CROSS》，大家都要加油啊！





（圖源：各所屬社）

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