10月回归的男团！ Super Junior & AB6IX & NU’EST都来啦~❤ 不管什么角色都完美消化！出道20年的...孔晓振，主演的每部电视剧都创下最高收视率！ 时隔短短五个月 GOT7 准备在近日回归！ BTS防弹少年团咖啡推出第二弹！这次是《MAP OF THE SOUL:PERSONA》真人照片版！ 乐童音乐家AKMU童年竟然没钱上学在家自学！妹妹李秀贤：虽然现在也不擅长学习，但我从不自卑 Rocket Punch 全力活跃 首场见面会今晚售票！ 经典重生⋯⋯Fly to the Sky 新专辑邀实力派歌手翻唱旧歌！ ONEUS 新风格获好评 成功打入告示牌双榜！ 倒数两周⋯⋯WINNER 即将首度在秋天回归！ 太妍敲定回归日期 22 日发行新专辑！ 朴志训染金发！ IG照片大公开 粉丝：「要出新专辑了吗？ 」 康男也是富二代？！ 拒绝继承父亲企业、独自跑到韩国当歌手 《山茶花开时》夺下10月首周话题冠军《他人即地狱》大结局冲上二位完美收官 还有3个月李栋旭就40岁了？这颜值和身材明明是二十多，不能再大了 Army 有福啦！BTS防弹少年团江南快闪店下周开幕 APINK初珑&普美的「塑胶姐妹花」友情！ 抢我东西吃？ 白眼翻死你XD Hani 有望和 Sublime Artist 签约 成孝敏、林娜荣师妹！ 炫植只身出道倒数四天⋯⋯主打歌 MV 预告片引发好奇！ 绿茵场上奔跑的雄性荷尔蒙！颜值逆天的足球运动员，网民：求娱乐圈出道吧 BLACKPINK架子比David Beckham还要大？让小贝苦等20分钟还取消活动，网民：你说谁等谁？

10月也有不少重磅男团推出新专辑，哪个是你的最爱呢？

SuperM 10月4日发行同名迷你一辑《SuperM》，主打歌《Jopping》的MV完全是不惜血本在拍，给人视听觉的双重享受啊：



ONF 10月7日发行迷你四辑《GO LIVE》，主打歌《WHY》的MV也已经发布啦：



AB6IX 10月7日发行正规一辑《6IXENSE》，主打歌《BLIND FOR LOVE》非常好听，MV也拍得相当唯美，公开1天就流览量超过100万啦：



ATEEZ 10月8日发行正规一辑《TREASURE EP. FIN : All To Action》，主打歌《WONDERLAND》MV帅气十足，副歌也很洗脑：



Stray Kids 10月9日发行数位单曲《Double Knot》，就是今天！



SUPER JUNIOR 10月14日发行正规九辑《Time_Slip》：



N.Flying 10月15日发行迷你六辑《夜好》：



NU’EST 10月21日发行迷你七辑《The Table》，近日正在陆续公开各成员的概念预告：



TXT 10月21日发行首张正规专辑《The Dream Chapter： MAGIC》，概念预告片依然是BIG HIT的风格，很酷！



DAY6 10月22日发行正规三辑《The Book of Us : Entropy》：



WINNER 10月23日发行迷你三辑《CROSS》，大家都要加油啊！





（图源：各所属社）

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