10月回归的男团！ Super Junior & AB6IX & NU’EST都来啦~❤

10月回归的男团！ Super Junior & AB6IX & NU’EST都来啦~❤

KPOP   2019年10月9日   星期三15:38   Sani   4

10月也有不少重磅男团推出新专辑，哪个是你的最爱呢？

SuperM 10月4日发行同名迷你一辑《SuperM》，主打歌《Jopping》的MV完全是不惜血本在拍，给人视听觉的双重享受啊：

ONF 10月7日发行迷你四辑《GO LIVE》，主打歌《WHY》的MV也已经发布啦：

AB6IX 10月7日发行正规一辑《6IXENSE》，主打歌《BLIND FOR LOVE》非常好听，MV也拍得相当唯美，公开1天就流览量超过100万啦：

ATEEZ 10月8日发行正规一辑《TREASURE EP. FIN : All To Action》，主打歌《WONDERLAND》MV帅气十足，副歌也很洗脑：

Stray Kids 10月9日发行数位单曲《Double Knot》，就是今天！

SUPER JUNIOR 10月14日发行正规九辑《Time_Slip》：

N.Flying 10月15日发行迷你六辑《夜好》：

NU’EST 10月21日发行迷你七辑《The Table》，近日正在陆续公开各成员的概念预告：

TXT 10月21日发行首张正规专辑《The Dream Chapter： MAGIC》，概念预告片依然是BIG HIT的风格，很酷！

DAY6 10月22日发行正规三辑《The Book of Us : Entropy》：

WINNER 10月23日发行迷你三辑《CROSS》，大家都要加油啊！


（图源：各所属社）

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留言/评论
  • 郭小豆
    孩子們明明就很棒實力 歌好唱好舞超帥👍開關加油 不知道為什麼大家好像都看不見曉珍啊加油ONF
    17小时前
  • 龐珍
    super junior❤
    20小时前
  • Wendy Chiu
    19小时前
  • Xiao Wan
    Super Junior !! 藍家站起來👏
    19小时前
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