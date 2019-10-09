10月回归的男团！ Super Junior & AB6IX & NU’EST都来啦~❤

10月也有不少重磅男团推出新专辑，哪个是你的最爱呢？
SuperM 10月4日发行同名迷你一辑《SuperM》，主打歌《Jopping》的MV完全是不惜血本在拍，给人视听觉的双重享受啊：
ONF 10月7日发行迷你四辑《GO LIVE》，主打歌《WHY》的MV也已经发布啦：
AB6IX 10月7日发行正规一辑《6IXENSE》，主打歌《BLIND FOR LOVE》非常好听，MV也拍得相当唯美，公开1天就流览量超过100万啦：
ATEEZ 10月8日发行正规一辑《TREASURE EP. FIN : All To Action》，主打歌《WONDERLAND》MV帅气十足，副歌也很洗脑：
Stray Kids 10月9日发行数位单曲《Double Knot》，就是今天！
SUPER JUNIOR 10月14日发行正规九辑《Time_Slip》：
NU’EST 10月21日发行迷你七辑《The Table》，近日正在陆续公开各成员的概念预告：
TXT 10月21日发行首张正规专辑《The Dream Chapter： MAGIC》，概念预告片依然是BIG HIT的风格，很酷！
DAY6 10月22日发行正规三辑《The Book of Us : Entropy》：
WINNER 10月23日发行迷你三辑《CROSS》，大家都要加油啊！
（图源：各所属社）
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