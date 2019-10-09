《請融化我吧》天才PD池昌旭想回歸職場大不易，元真兒更加碼求償百億

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（雷）這麼帥的節目製作人（PD），只有在這部劇才看得到啊，池昌旭隨便一個笑容跟眼神，就讓小編融化啦…。（大家覺得這部劇如何？追到最新一集了嗎？）

tvN 全新週末劇《請融化我吧》（每週六、日播出）最新第3、4集中，20年前被稱為天才級別的節目製作人馬東燦（池昌旭 飾），想重回職場卻不是這麼的容易。



《請融化我吧》講述參加24小時冷凍人企劃的一對男女，因為神秘的陰謀而在20年後才甦醒，為了生存下去，他們有了需要將體溫維持於31.5度的副作用，還有兩人間讓心變得溫熱的悸動的「解凍羅曼史」。



馬東燦力求重回職場工作，卻一開始就遇上了驕傲又自以為是的前輩，還教他當個薪水小偷，不用太認真做事，混混日子就好，結果孫賢基局長（林元熙 飾）一進來就對馬東燦畢恭畢敬，讓所有同事都傻眼的這一幕特別好笑～！XD 雖然馬東燦擁有一副好口才，創意與思考能力停留在20年前，如今已經不怎麼管用了。



不僅如此，一起被冷凍20年又再度甦醒的女主高美蘭（元真兒 飾）更向電視台獅子大開口，要求了700億的賠償金，電視台社長和局長也在場，就算賣了電視台也付不出來，馬東燦的苦難真的是一波未平一波又起。



同時，高美蘭家中經濟能力穩定，也重回了校園，更和當年的好姊妹見面，和初戀情人黃東赫（沈亨倬 飾）相認後，又會發生什麼樣的趣事呢～？



最後，高美蘭要求馬東燦幫她在電視台就職，兩人的互動想必會更加頻繁，期待下一集他倆的「解凍羅曼史」持續發展啦～！！！究竟為了維持31.5度的體溫，兩人還會做出什麼樣的努力呢？



（圖自：tvN Drama）

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