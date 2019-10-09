《请融化我吧》天才PD池昌旭想回归职场大不易，元真儿更加码求偿百亿

（雷）这么帅的节目制作人（PD），只有在这部剧才看得到啊，池昌旭随便一个笑容跟眼神，就让小编融化啦…。（大家觉得这部剧如何？追到最新一集了吗？）
tvN 全新周末剧《请融化我吧》（每周六、日播出）最新第3、4集中，20年前被称为天才级别的节目制作人马东灿（池昌旭 饰），想重回职场却不是这么的容易。
《请融化我吧》讲述参加24小时冷冻人企划的一对男女，因为神秘的阴谋而在20年后才苏醒，为了生存下去，他们有了需要将体温维持於31.5度的副作用，还有两人间让心变得温热的悸动的「解冻罗曼史」。
马东灿力求重回职场工作，却一开始就遇上了骄傲又自以为是的前辈，还教他当个薪水小偷，不用太认真做事，混混日子就好，结果孙贤基局长（林元熙 饰）一进来就对马东灿毕恭毕敬，让所有同事都傻眼的这一幕特别好笑～！XD 虽然马东灿拥有一副好口才，创意与思考能力停留在20年前，如今已经不怎么管用了。
不仅如此，一起被冷冻20年又再度苏醒的女主高美兰（元真儿 饰）更向电视台狮子大开口，要求了700亿的赔偿金，电视台社长和局长也在场，就算卖了电视台也付不出来，马东灿的苦难真的是一波未平一波又起。
同时，高美兰家中经济能力稳定，也重回了校园，更和当年的好姊妹见面，和初恋情人黄东赫（沈亨倬 饰）相认后，又会发生什么样的趣事呢～？
最后，高美兰要求马东灿帮她在电视台就职，两人的互动想必会更加频繁，期待下一集他俩的「解冻罗曼史」持续发展啦～！！！究竟为了维持31.5度的体温，两人还会做出什么样的努力呢？
（图自：tvN Drama）
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