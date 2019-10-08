【有片】《工作見面的關係》「愛情之眼」認證！池昌旭在咖啡廳點餐 氣氛突然變成「電視劇」♥
綜藝 2019年10月8日 星期二11:27 JiaJia
雖然池昌旭本人表示，自己不喜歡自己的長相、反而愛「單眼皮」的類型。但應該有很多粉絲，就是被他的濃眉大眼所吸引吧？（笑） #我喜歡 #這句話從帥哥口中說出來就是不一樣 #被融化了 #工作見面的關係
由劉在錫主持的tvN綜藝節目《工作見面的關係》於上週六（5日）播出第6集，本期嘉賓為合作電視劇《請融化我吧》的池昌旭和林元熙。三位藝人一起到鹽田工作，堪稱是最辛苦的一次。
工作期間，哥哥們提到池昌旭的外號有「愛情之眼」、「KISS匠人」。劉在錫表示：「吻戲都拍得很唯美，不容易的。」而池昌旭表示，這都多虧了導演，因為會告訴他角度什麼的。被問到拍吻戲前有沒有什麼準備，池昌旭回答：「努力刷牙（笑），因為這也是一種照顧。」
吃完午餐，老闆要他們先到附近的咖啡廳稍作休息。在點餐的時候，池昌旭問店員：「紅豆沙奶油牛奶是甜的吧？」得到肯定的答案後，池昌旭馬上表示：「我喜歡～」劉在錫拍拍他的肩膀並問：「喜歡嗎？」店員有點害羞地說：「我也喜歡～（笑）」氣氛突然變成拍電視劇，引發爆笑。
大夥一起前往座位區時，劉在錫還頻頻感嘆：「以為在看電視劇呢。聽到昌旭說『我喜歡』，嚇我一跳。」
（圖片、影片來源：tvN《工作見面的關係》）
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