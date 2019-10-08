【有片】《工作见面的关系》「爱情之眼」认证！池昌旭在咖啡厅点餐 气氛突然变成「电视剧」♥
综艺 2019年10月8日 星期二11:27 JiaJia
虽然池昌旭本人表示，自己不喜欢自己的长相、反而爱「单眼皮」的类型。但应该有很多粉丝，就是被他的浓眉大眼所吸引吧？（笑） #我喜欢 #这句话从帅哥口中说出来就是不一样 #被融化了 #工作见面的关系
由刘在锡主持的tvN综艺节目《工作见面的关系》於上周六（5日）播出第6集，本期嘉宾为合作电视剧《请融化我吧》的池昌旭和林元熙。三位艺人一起到盐田工作，堪称是最辛苦的一次。
工作期间，哥哥们提到池昌旭的外号有「爱情之眼」、「KISS匠人」。刘在锡表示：「吻戏都拍得很唯美，不容易的。」而池昌旭表示，这都多亏了导演，因为会告诉他角度什么的。被问到拍吻戏前有没有什么准备，池昌旭回答：「努力刷牙（笑），因为这也是一种照顾。」
吃完午餐，老板要他们先到附近的咖啡厅稍作休息。在点餐的时候，池昌旭问店员：「红豆沙奶油牛奶是甜的吧？」得到肯定的答案后，池昌旭马上表示：「我喜欢～」刘在锡拍拍他的肩膀并问：「喜欢吗？」店员有点害羞地说：「我也喜欢～（笑）」气氛突然变成拍电视剧，引发爆笑。
大伙一起前往座位区时，刘在锡还频频感叹：「以为在看电视剧呢。听到昌旭说『我喜欢』，吓我一跳。」
（图片、影片来源：tvN《工作见面的关系》）
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