《電影版 壞傢伙們》觀影人次破455萬 被譽為韓版《自殺突擊隊》
電影 2019年10月8日 星期二11:13 Erin
娛樂犯罪動作片《電影版 壞傢伙們》，改編自韓國19禁話題電視劇，目前在韓累積票房已突破台幣11億，累積觀影人次突破455萬名，主演馬東石、金相中、金亞中、張基龍也特地向台灣觀眾問好，演員們表示：「《電影版 壞傢伙們》故事敘述囚車遭襲擊後，極惡罪犯逃脫而出。為了追捕這些罪犯，壞傢伙將展開華麗的逮捕計畫。
有「東方巨石強森」之稱的馬東石，每次在作品中的動作場面都令觀眾期待萬分，這次在《電影版 壞傢伙們》裡，有一幕是馬東石所飾演的「朴雄哲」角色，一人對付多名流氓的高難度動作場面，但馬東石拍攝一次就完美到位，令在場工作人員都讚嘆不已。劇中的馬東石不僅耍狠，許多詼諧的臺詞也令觀眾爆笑不已，像是「不要加洋蔥，謝謝！」「俗話說，要照顧認識的後輩！」「俗話說，拜託的話，就答應吧！」等，乍看之下令人摸不著頭緒的臺詞，也完全展現出馬東石可愛的魅力。
以《醜女大翻身》《名不虛傳》等作品，展現多變魅力的金亞中，這次在《電影版 壞傢伙們》詮釋一名擁有多項詐欺前科的騙徒，在詼諧的演技中也展現出強悍感性的一面。金亞中也透露，拍攝期間馬東石對她的影響最大，她說：「對於角色的發展方向和計畫，我們不斷地討論、分享意見，真的成為我很大的支柱。比起獨自拍攝，我更喜歡和大家一起出現的場景，只要一到拍攝現場，我就會開始尋找其他演員的身影。」對於金亞中，馬東石也表示：「大家都知道金亞中這位演員，能駕馭像是喜劇、嚴肅題材等各種類型的作品。這次她所詮釋的『郭魯順』角色相當立體，能令人看到她許多樣貌，將這個人物詮釋得相當好。」
首度挑戰大螢幕演出的張基龍，也表示能與前輩們合作令他成長學習不少，演員金相中也對他讚譽有加，為了這個角色張基龍也接受兩個月的武打動作特訓，表現令人期待，不過在錄製問候語的時候竟然出槌了，雖然他用笑容掩飾自己的尷尬，並且前輩們也完全不受他影響，畫面相當有趣。犯罪娛樂大片《電影版 壞傢伙們》，10月9日在台上映，敬請期待！
素材提供: 車庫娛樂
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論