《电影版 坏家伙们》观影人次破455万 被誉为韩版《自杀突击队》
电影 2019年10月8日 星期二11:13 Erin
娱乐犯罪动作片《电影版 坏家伙们》，改编自韩国19禁话题电视剧，目前在韩累积票房已突破台币11亿，累积观影人次突破455万名，主演马东石、金相中、金亚中、张基龙也特地向台湾观众问好，演员们表示：「《电影版 坏家伙们》故事叙述囚车遭袭击后，极恶罪犯逃脱而出。为了追捕这些罪犯，坏家伙将展开华丽的逮捕计画。
有「东方巨石强森」之称的马东石，每次在作品中的动作场面都令观众期待万分，这次在《电影版 坏家伙们》里，有一幕是马东石所饰演的「朴雄哲」角色，一人对付多名流氓的高难度动作场面，但马东石拍摄一次就完美到位，令在场工作人员都赞叹不已。剧中的马东石不仅耍狠，许多诙谐的台词也令观众爆笑不已，像是「不要加洋葱，谢谢！」「俗话说，要照顾认识的后辈！」「俗话说，拜托的话，就答应吧！」等，乍看之下令人摸不著头绪的台词，也完全展现出马东石可爱的魅力。
以《丑女大翻身》《名不虚传》等作品，展现多变魅力的金亚中，这次在《电影版 坏家伙们》诠释一名拥有多项诈欺前科的骗徒，在诙谐的演技中也展现出强悍感性的一面。金亚中也透露，拍摄期间马东石对她的影响最大，她说：「对於角色的发展方向和计画，我们不断地讨论、分享意见，真的成为我很大的支柱。比起独自拍摄，我更喜欢和大家一起出现的场景，只要一到拍摄现场，我就会开始寻找其他演员的身影。」对於金亚中，马东石也表示：「大家都知道金亚中这位演员，能驾驭像是喜剧、严肃题材等各种类型的作品。这次她所诠释的『郭鲁顺』角色相当立体，能令人看到她许多样貌，将这个人物诠释得相当好。」
首度挑战大萤幕演出的张基龙，也表示能与前辈们合作令他成长学习不少，演员金相中也对他赞誉有加，为了这个角色张基龙也接受两个月的武打动作特训，表现令人期待，不过在录制问候语的时候竟然出槌了，虽然他用笑容掩饰自己的尴尬，并且前辈们也完全不受他影响，画面相当有趣。犯罪娱乐大片《电影版 坏家伙们》，10月9日在台上映，敬请期待！
素材提供: 车库娱乐
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