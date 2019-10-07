好好長大的教科書版經典例子：金賽綸19歲的臉＆身材，被稱韓版「黑寡婦」！

什麼樣的神仙父母才能生出金賽綸這樣的女兒啊。
童星出道的金賽綸2日通過自己的SNS曬出了最新照，19歲的她穿著黑色連衣裙，腳踩尖頭高跟鞋，露出纖細大長腿，頭髮隨意披在身後，低頭淺笑，模樣溫柔又甜美。 尤其是修長的雙腿十分吸睛。
金賽綸10歲就出演了電影《大叔》，憑藉超高的演技，獲得了2010年第19屆釜山電影節新人女子演技獎。 從那之後，她陸陸續續地接演了許多影視劇，演技日益精湛，觀眾們也看著她也可愛的女孩變成了美麗的少女。 最近韓網上還熱傳她一組酷似漫威英雄人物之一「黑寡婦」的劇照。
只見金賽綸身穿一身黑色緊身衣，長髮梳成幹練馬尾，腰上系著黑色腰包，緊身衣將她凹凸有致的S曲線完美展現出來，雖然才19歲，但好身材完全藏不住，已經有了一絲性感的味道。
這是金賽綸在新劇《Leverage：詐騙操作團》中扮演的新角色高娜星，國家擊劍隊出身的她是個擁有頂級外貌的超級盜賊，熟練掌握吊鋼絲打開鎖或保險櫃、躲避雷射器、跑步、潛水等小偷所需的各項技能。 因此，有很多騙子和小偷為了一起工作而接觸她。 她是一個只要能夠開出令她滿意的金額，即使是地球邊緣也能夠趕來的人物。
「圖：金賽綸IG、《Leverage：詐騙操作團》」
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