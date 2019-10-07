好好长大的教科书版经典例子：金赛纶19岁的脸＆身材，被称韩版「黑寡妇」！

什么样的神仙父母才能生出金赛纶这样的女儿啊。
童星出道的金赛纶2日通过自己的SNS晒出了最新照，19岁的她穿著黑色连衣裙，脚踩尖头高跟鞋，露出纤细大长腿，头发随意披在身后，低头浅笑，模样温柔又甜美。 尤其是修长的双腿十分吸睛。
金赛纶10岁就出演了电影《大叔》，凭藉超高的演技，获得了2010年第19届釜山电影节新人女子演技奖。 从那之后，她陆陆续续地接演了许多影视剧，演技日益精湛，观众们也看著她也可爱的女孩变成了美丽的少女。 最近韩网上还热传她一组酷似漫威英雄人物之一「黑寡妇」的剧照。
只见金赛纶身穿一身黑色紧身衣，长发梳成干练马尾，腰上系著黑色腰包，紧身衣将她凹凸有致的S曲线完美展现出来，虽然才19岁，但好身材完全藏不住，已经有了一丝性感的味道。
这是金赛纶在新剧《Leverage：诈骗操作团》中扮演的新角色高娜星，国家击剑队出身的她是个拥有顶级外貌的超级盗贼，熟练掌握吊钢丝打开锁或保险柜、躲避雷射器、跑步、潜水等小偷所需的各项技能。 因此，有很多骗子和小偷为了一起工作而接触她。 她是一个只要能够开出令她满意的金额，即使是地球边缘也能够赶来的人物。
「图：金赛纶IG、《Leverage：诈骗操作团》」
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